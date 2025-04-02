«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.55.

«Почти месяц назад команды выдали очень результативную ничью (4:4). Это был последний матч, в котором Антуан Гризманн отметился результативными действиями: он забил и отдал голевую передачу на Альвареса. Тогда «Барселона» быстро вернулась в игру, вела 4:2, но в концовке снова провалилась. Затем был ещё один результативный матч между этими командами в чемпионате. «Атлетико» вёл 2:0, но «Барселона» забила четыре и уже не позволила сопернику отыграться.

Сейчас ответная встреча Кубка Короля, и в конце апреля нас ждёт финал. Это может быть «эль класико». Либо нас ждёт мадридское дерби. Оба варианта выглядят классно и притягательно.

У меня нет однозначного фаворита на ответную игру. Да, «Барселона» не уступает уже 20 матчей подряд. Кстати, последнее поражение было как раз от «Атлетико» в декабре 2024 года. Команда Флика демонстрирует отличную серию, играет воздушно и результативно — 139 голов во всех турнирах, 82 из них — в чемпионате. С атакой у «Барселоны» всё в порядке, да и оборона выглядит стабильно. Но «Атлетико» — это команда, которая умеет играть на результат.

Сейчас «Атлетико» теряет позиции в чемпионате. В последнем туре встретились вничью с «Эспаньолом» и уже на девять очков отстают от «Барселоны». Кубок Короля — единственный турнир, за который «Атлетико» ещё может зацепиться в этом сезоне. Сами понимаете, какая у них будет мотивация. Поэтому фаворита я не вижу. Несмотря на воздушность и яркость игры «Барселоны» в атаке, «Атлетико» выступает дома, при своих болельщиках, и умеет добиваться результата.

Мой прогноз: основное время завершится вничью. Коэффициент — 3.55. Думаю, нас ждёт дополнительное время, а дальше игра может качнуться в любую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».