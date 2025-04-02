«Атлетико» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на полуфинал Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«Атлетико» и «Барселона» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первая их игра достаточно неожиданно завершилась. Не уверен, что сейчас они тоже за 90 минут определят победителя.

В первом матче всё шло к победе «Барселоны», казалось. Точнее, мадридцы отлично начали встречу, к шестой минуте вели 2:0. Но каталонцы быстро перехватили инициативу и к концу тайма уже вели 3:2. Во втором тайме команда Флика в целом тоже доминировала, играла спокойно, Левандовски сделал счёт 4:2. Но рано клуб расслабился, «Атлетико» сумел воспользоваться своими шансами в концовке и сравнял — 4:4.

Примечательно, что они после этого ещё раз успели сыграть, но уже не в Кубке, конечно, а в Ла Лиге. Причём тогда «Барса» тоже забила четыре мяча, но команда Симеоне на этот раз ответила только двумя голами, 2:4 в итоге. Сценарий тогда был совсем другим, мадридцы вели 2:0 к 70-й минуте, но каталонцы затем сумели прибавить и забили четыре мяча.

Да, можно сказать, что неудачно выступил «Атлетико». И это действительно так. Но стоит дать клубу скидку на его график. Ведь череда таких тяжёлых игр у него была. Параллельно он ещё в Лиге чемпионов с «Реалом» играл, и тоже неудачно. В Примере тоже не самые простые соперники попадались — «Атлетик» (1:0), «Хетафе» (1:2).

«Барселоне» в этом плане не на что жаловаться почти было. Даже в 1/8 финала ЛЧ соперник у неё был проще — «Бенфика» (1:0 и 3:1). В Ла Лиге тоже сильных оппонентов было не так много. Хотя, стоит упомянуть, что сейчас график встреч плотный был у каталонцев. Они раньше других вышли после международного перерыва, провели перенесённый матч с «Осасуной» (3:0), уже через пару дней была игра с «Жироной» (4:1). И вот теперь встреча с «Атлетико».

В общем, я тут жду снова ничьей в основное время. Да, «Атлетико» явно хуже выступал в последних играх, но большинство неудач у него случились до паузы на игры сборных, сейчас игроки смогли отдохнуть. А «Барсе» будет тяжелее из-за более плотного графика. Так что моя ставка тут — точный счёт 1:1 за 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».