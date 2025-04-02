«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру 1/2 финала Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.40.

«Первый матч между командами, как вы помните, закончился со счётом 4:4, где всё постоянно менялось. Феноменальный матч с множеством моментов и голов.

Если в совокупности взять последние матчи между командами, неважно, где они играли, в Барселоне или в Мадриде, прослеживается одна деталь – «Барселона» во всех матчах доминировала.

На кону стоит финал Кубка, «Барселона» не может допускать ошибок. «Барселона» сейчас является самой лучшей командой Европы, и в этом плане равные с ними разве что «ПСЖ» по качеству игры в атакующих действиях.

Поэтому я думаю, что «Барселона» выиграет в основное время – это раз. Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – это вторая ставка. И проход «Барселоны» дальше – это третья», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».