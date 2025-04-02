«Милан» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Миланское дерби состоится в полуфинале Кубка Италии, оно будет состоять из двух встреч. В первой игре не уверен, что мы обязательно увидим победителя.

Хотя, конечно, если смотреть на выступления соперников в этом сезоне, то особой интриги как будто бы и нет. «Интер», само собой, намного лучше играет. Главное, он является основным претендентом на Скудетто. В Лиге чемпионов подопечные Индзаги остаются единственным представителем Италии.

И такой свой статус «Интер» вполне подтверждает результатами. Серия без поражений длится с середины февраля и уже насчитывает восемь матчей. Причём вничью за этот период клуб сыграл всего один раз — 1:1 с «Наполи», своим главным конкурентом по Серии А. В остальных матчах были победы.

«Милан» же и близко не имеет такой статистики. Если брать последние встречи, то он чаще терял очки, чем выигрывал. В последних семи матчах клуб всего два раза победил, да и то, у слабых соперников в чемпионате — 3:2 с «Лечче» и 2:1 с «Комо». В остальных случаях команда Консейсау теряла очки, в том числе вылетела она из Лиги чемпионов от «Фейеноорда».

В Серии А ситуация у «Милана» уже тяжёлая. Речи о борьбе за высокие позиции не идёт. На данный момент коллектив даже в еврокубки не проходит. Так что Кубок Италии для него — последний шанс хоть что-то выиграть. Это, а также тот факт, что это только первая их игра в полуфинале, подталкивают меня на ставку на точный счёт 1:1 — коэффициент 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».