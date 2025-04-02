«Милан» — «Интер»: прогноз Владислава Радимова на первую игру полуфинала Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер».

Ставка: обе забьют — нет за 2.20.

«В этом сезоне «Милан» выиграл два из трёх матчей с «Интером». И когда команды столько раз сыграли между собой, то можно ожидать очень осторожный футбол. И какого-то ядерного обмена атаками мы не увидим. Тем более что это кубок, и на кону выход в финал.

Более того, если один из клубов забьёт, он будет сильно оберегать преимущество. Но этот гол может случиться не очень быстро. Поэтому моё предположение, что сыграет ставка на «обе забьют — нет».

Какая-то из команд точно не забьёт, и вообще я жду мало мячей в этом матче. И если кто-то сможет отличиться, то вторым будет очень сложно отыграться. Поэтому «обе забьют — нет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».