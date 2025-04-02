«Милан» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.80.

«Милан» против «Интера» в первом полуфинале Кубка Италии. Миланское дерби. Команды уже встречались трижды друг с другом в этом сезоне — дважды в чемпионате, один раз в Суперкубке. И любопытно, что «Интер» ни разу не выиграл. В чемпионате у «Милана» одна победа, и в Суперкубке «Милан» выиграл, перевернул игру с 0:2. Выиграл клуб у «Интера» и с Фонсекой, и с Консейсау. Во втором круге чемпионата была ничья 1:1.

Удивительно, конечно, что «Интер» ни разу не выиграл, учитывая дистанцию всего сезона и то, что он главный фаворит в борьбе за скудетто, а «Милан» идёт даже за пределами зоны еврокубков. Насколько разными получаются сезоны для команд, но в личных встречах мы видим, что успешнее «Милан». Но трофеи дают не за победу в личных встречах, хотя этот матч, в общем, может открыть «Милану» дорогу к трофею в Кубке. Это единственная возможность выиграть что-то в этом сезоне у команды. Ну а «Интер» может взять ещё несколько кубков – скудетто, Кубок Италии, Лига чемпионов. «Интер» и там продолжает борьбу.

Я думаю, что, в четвёртой встрече, учитывая нынешнюю форму «Милана», плохую форму, «Милан» «Наполи» сейчас проиграл, а «Интер» обыграл «Удинезе», и, наоборот, стабильную форму «Интера», хорошую, стабильную форму, можно рассчитывать на то, что «Интер» не проиграет. Я беру комбинированную ставку – «Интер» не проиграет и тотал голов меньше 3.5» с коэффициентом 1,80.

Мне кажется, нормальный вариант, учитывая, повторюсь, текущую форму команд. Особенно я не думаю, что «Интер» должен проиграть. А что касается тотала, ну, это первая игра полуфинала, будет ещё ответная. Я не думаю, что игра сразу получится открытой. Часто большие матчи в Италии получаются осторожными, поэтому я возьму такой вариант», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».