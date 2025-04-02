«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.88.

«Удивительная ситуация с «Сити», который весь сезон швыряет вверх-вниз, как в зоне турбулентности. Сейчас идёт погоня за четвёртым местом в АПЛ, есть и полуфинал Кубка Англии — он остаётся единственным трофеем, на который рассчитывает Гвардиола.

Однако это игра чемпионата, где на домашнем стадионе у «Сити» неожиданно есть проблемы. Команда не выигрывает уже два матча подряд: были поражение и ничья. А три домашние игры без побед были только два года назад.

Но приезжает «Лестер», который тонет и несколько матчей подряд не может забить. Всем очевидно, что произошёл мезальянс с Рудом ван Нистелроем. Поэтому не думаю, что «Лестер» что-то может навязать на территории соперника.

И слишком очевиден класс «Сити», который выиграет с форой (-2). Считаю, что будет достаточно комфортная победа команды Гвардиолы после важного в эмоциональном плане прохода «Борнмута» в четвертьфинале Кубка Англии», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».