«Манчестер Сити» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.83.

«Манчестер Сити» и «Лестер» встретятся в 30-м туре чемпионата Англии. Думаю, это будут лёгкие три очка для «горожан», а баллы сейчас им очень нужны.

Разница между соперниками слишком большая. «Манчестер Сити» идёт намного выше в турнире. Само собой, можно не повторять всю его ситуацию в этом сезоне, уже понятно, что кризисное положение у клуба. И пока подопечные Гвардиолы пытаются минимизировать потери, хотя бы финишировать в топ-4.

Пока что со своей задачей «Сити» не справляется. Сейчас он с 48 баллами стоит на пятом месте. Но пока борьба за топ-4 идёт плотная, «Челси» с четвёртой строчки обгоняет преследователя всего на балл. Сами манкунианцы не имеют отрыва от шестого и седьмого мест. Так что ещё долго они будут бороться за Лигу чемпионов.

Последние результаты «Ман Сити» ему, конечно, не особо помогали. В четырёх последних турах всего один раз он победил – 1:0 с «Тоттенхэмом». В остальных встречах теряли очки «горожане» — 0:2 от «Ливерпуля», 0:1 от «Ноттингем Форест», 2:2 с «Брайтоном». Но хотя бы в Кубке Англии проблем у подопечных Гвардиолы нет, там они уже прошли недавно «Плимут» (3:1), на прошлых выходных переиграли и «Борнмут» (2:1).

Ну а у «Лестера» ситуация намного проще. Пока что у него вообще ничего не выходит. Смена тренера в конце 2024 года не особо помогла, с ван Нистелроем ситуация даже ухудшилась. Сейчас у «лис» идёт серия проигрышей из семи игр, за четыре месяца они вообще всего дважды смогли избежать поражения.

Само собой, сложно говорить о перспективах «Лестера» в этом сезоне. На данный момент он идёт на 19-м месте с 17 очками. И пока шансов на сохранение прописки у клуба мало – «Вулверхэмптон» со спасительного 17-го места отрывается от подопечных ван Нистелроя уже на девять баллов.

В общем, я уверен тут в успехе «Манчестер Сити», другого исхода быть не может. Какие бы трудности «горожане» ни испытывали, у «Лестера» всё равно всё намного хуже. Не поможет «лисам» и то, что у них было больше времени на подготовку.

Моя ставка тут – фора (-2) мяча на «Манчестер Сити» за 1.83», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».