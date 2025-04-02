«Ливерпуль» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 2 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.60.

«Мерсисайдское дерби пройдет в 30-м туре чемпионата Англии — «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном». Как по мне, «красные» — всё ещё сильнейшая команда Европы, Англии — так точно. Должна она тут уверенно выигрывать.

Всё идёт у «Ливерпуля» к чемпионству в АПЛ. Клуб не только давно лидирует в таблице, сейчас он ещё и имеет солидный отрыв от второго «Арсенала» — 12 очков. До конца сезона осталось не так уж много матчей, уверен, что такой разрыв команда Слота не позволит «канонирам» сократить.

«Эвертон» же идёт намного ниже — 15-е место. Но о борьбе за выживание у него не идёт и речи. Клуб с 34 очками сейчас входит в группу команд, располагающихся ниже середины таблицы. В этой же группе есть «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм». Если «ириски» удачно проведут оставшиеся матчи, то финишируют ближе к 10-му месту.

И пока шансы на неплохой финиш в АПЛ у «Эвертона» сохраняются. Он удачно сменил тренера, вернувшийся Дэвид Мойес начал давать результат. Как минимум, клуб при нём почти перестал проигрывать, начал набирать очки. Правда, сейчас в лиге у него идёт серия ничьих — 2:2 с «Манчестер Юнайтед», 1:1 с «Брентфордом», «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом».

Ну а «Ливерпуль», пусть и в АПЛ играет почти безупречно, в других турнирах уже терпел неудачи. Перед паузой на матчи сборных он провалился в Лиге чемпионов — уступил ПСЖ, проиграл в финале Кубка лиги «Ньюкаслу» (1:2).

Но главное, что с тех пор прошло две недели, клуб перезагрузился. К тому же эти неудачи только сильнее мотивируют команду Слота в дерби. Я всё же верю тут в «Ливерпуль» — ставлю на его победу с форой (-1) мяч за 1.60», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».