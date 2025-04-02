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«Адмирал» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

«Адмирал» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» — «Трактор».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.30.

«В понедельник игроки «Трактора» создали для соперника идеальные условия: пропустили пару лёгких шайб, а затем потратили массу сил на то, чтобы отыграться. Железобетонная оборона и внезапный бенефис Сошникова помогли «Адмиралу» выдать ещё один сенсационный результат в противостоянии с победителем Востока.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь качели вновь, как и после первой встречи серии, качнутся в обратную сторону. Вряд ли Фукале снова будет пропускать необязательные шайбы, вряд ли полевые снова позволят себе выйти на матч несобранными. «Трактор» должен брать предстоящий матч за счёт превосходства в мастерстве. В осечку, которая поставит уральцев на грань вылета, как-то не верится. Вряд ли приморские болельщики увидят в этом матче даже четыре гола», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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