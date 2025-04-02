«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ 2 апреля

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.78.

«За день до четвёртого матча серии стало известно, что Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим играм. Несомненно — потеря, но глобально для «Сибири» ничего не меняется — Денис Костин был и остаётся первым вратарём. В первой домашней встрече плей-офф «Сибирь» одержала победу, сумев немного «отмазаться» за крупные поражения на выезде. У Вадима Епанчинцева сработало большинство, которое было лучшим в регулярке, грамотно хоккеисты действовали в меньшинстве. Однако это был максимум для команды.

Отвратительная игра легионеров (чего только стоит выходка Мёрфи, за которую он получил пять минут штрафа) никуда не делась. «Салават» выглядит куда более цельной команды. После двух домашних побед с общим счётом 15:2 можно было ожидать спада в третьей игре, тем более что новосибирцы играли дома при громких полных трибунами. Но теперь этого не будет. Ждём победу команды Виктора Козлова в основное время и счёт в серии 3-1 в пользу Уфы», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».