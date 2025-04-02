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«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ 2 апреля

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ 2 апреля
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.78.

«За день до четвёртого матча серии стало известно, что Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим играм. Несомненно — потеря, но глобально для «Сибири» ничего не меняется — Денис Костин был и остаётся первым вратарём. В первой домашней встрече плей-офф «Сибирь» одержала победу, сумев немного «отмазаться» за крупные поражения на выезде. У Вадима Епанчинцева сработало большинство, которое было лучшим в регулярке, грамотно хоккеисты действовали в меньшинстве. Однако это был максимум для команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отвратительная игра легионеров (чего только стоит выходка Мёрфи, за которую он получил пять минут штрафа) никуда не делась. «Салават» выглядит куда более цельной команды. После двух домашних побед с общим счётом 15:2 можно было ожидать спада в третьей игре, тем более что новосибирцы играли дома при громких полных трибунами. Но теперь этого не будет. Ждём победу команды Виктора Козлова в основное время и счёт в серии 3-1 в пользу Уфы», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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