«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 5.5 за 3.50.

«Сенсация, которая случилась в понедельник, легко объяснима. После победы в двух домашних матчах с общим счётом 15:2 трудно настроиться на такого податливого соперника и провести следующую встречу на высоком уровне самоотдачи. Это с «Салаватом» и случилось. В гостях уфимцы недобегали, недорабатывали, шли в чужую зону с флёром вальяжности.

«Сибирь» же собралась на третий матч, как на последний. И заставила себя уважать. Забили, дисциплинированно удерживали победный счёт. Цифра в 30 заблокированных говорит сама за себя. Команда Епанчинцева заслужила похвалу за характер, но не забывайте: победа пришла потому, что соперник вышел, как будто на товарищеский матч. После такого щелчка по носу «Салават» соберётся — а против настроенных как надо уфимцев шансов мало. Ставим на то, что в серию вернётся высокая результативность, а победителем встречи станут гости», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».