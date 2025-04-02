Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 5.5 за 3.50.

«Сенсация, которая случилась в понедельник, легко объяснима. После победы в двух домашних матчах с общим счётом 15:2 трудно настроиться на такого податливого соперника и провести следующую встречу на высоком уровне самоотдачи. Это с «Салаватом» и случилось. В гостях уфимцы недобегали, недорабатывали, шли в чужую зону с флёром вальяжности.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» же собралась на третий матч, как на последний. И заставила себя уважать. Забили, дисциплинированно удерживали победный счёт. Цифра в 30 заблокированных говорит сама за себя. Команда Епанчинцева заслужила похвалу за характер, но не забывайте: победа пришла потому, что соперник вышел, как будто на товарищеский матч. После такого щелчка по носу «Салават» соберётся — а против настроенных как надо уфимцев шансов мало. Ставим на то, что в серию вернётся высокая результативность, а победителем встречи станут гости», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android