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СКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

СКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва.

Ставка: победа СКА за 2.25.

«СКА полноценно вернулся в серию. Начал забивать, в том числе в большинстве, показывать характер и бережное отношение к шансам у чужих ворот. И сразу вскрылись такие неотъемлемые от «Динамо» проблемы, как ошибки обороны, мандраж вратаря и неспособность тренерского штаба принимать эффективные решения в кризисные моменты матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Судя по тому, что у хоккеистов с Невы на очень высоком уровне как дисциплина, так и самоотдача, Ротенберг сумел правильно настроить своих подопечных на петербургскую часть серии. Добытая на зубах победа вдохновит армейцев ещё сильнее. А вот у бело-голубых начнутся нервы. СКА выглядит фаворитом четвёртого матча. К тому же все прекрасно понимают, как важно забрать эту домашнюю игру. Советовал бы ставить на хозяев. И на продолжение голевой перестрелки — шесть на двоих или даже больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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