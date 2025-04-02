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«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Нижнем Новгороде
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

«Переехав в Нижний, торпедовцы заметно лучше заиграли в атаке. Старались, много бросали и даже дважды пробили Исаева в большинстве. Вот только никакого результата этот прогресс не принёс. Разница в классе команд слишком велика. Ларионов, который в двух предыдущих плей-офф ставил соперников в тупик свежими оригинальными тактическими решениями, в этом году никаких сюрпризов для Ярославля подготовить не смог.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В итоге нижегородцы не могут ничего поделать с командой Никитина. Сегодня серия должна завершиться. Исходя из того, что было в трёх предыдущих встречах, не видно никаких предпосылок для того, чтобы случилось что-то неожиданное. «Локомотив» спокойно, без лишнего напряжения сил возьмет четвёртую победу, причем сильно удивимся, если в последнем матче сезона болельщики «Торпедо» увидят больше пяти заброшенных шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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