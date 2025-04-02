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«Рейнджерс» — «Миннесота»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Рейнджерс» — «Миннесота»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Миннесота».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.15.

«Несмотря на то что Кирилл Капризов отправился на выезд с командой в Нью-Йорк, не ожидается, что нападающий сыграет в этой трёхматчевой серии. Россиянин не выходил на лёд с 26 января, он перенёс операцию и восстанавливался два месяца. «Миннесота» проиграла первый выездной матч, уступив «Нью-Джерси» по буллитам (2:3). Интересно, что до этого они тоже проиграли «Дэвилз», но уже дома.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следующий соперник «Уайлд» — «Рейнджерс», которым они уступили 13 марта (2:3). Оба клуба провели последние 10 матчей нестабильно, одержав лишь по четыре победы. Однако «Миннесота» пока держится в зоне плей-офф, пусть и с хрупким запасом (без Капризова команда стала часто проигрывать). А вот «Рейнджерс» необходимо срочно исправлять ситуацию и подниматься в таблице.

Форма Адама Фокса внушает оптимизм: у него 7 (4+3) очков в последних пяти встречах. В воротах ожидается Игорь Шестёркин, который умеет выдавать лучшие матчи в решающие моменты.

Мой прогноз: победа «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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