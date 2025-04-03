Тим Цзю — Джозеф Спенсер: прогноз и ставки на бой

6 апреля 2025 года в Ньюкасле (Австралия) состоится вечер бокса. В одном из его боёв Тим Цзю вернётся в ринг после двух чувствительных поражений. На этот раз его соперником станет американец Джозеф Спенсер.

Вечер бокса, в одном из поединков которого сразятся Тим Цзю и Джозеф Спенсер, пройдёт 6 апреля в Ньюкасле (Австралия). Начало турнира запланировано на 11:00 мск, а Тим и Джозеф должны выйти в ринг ориентировочно в 14:00 мск.

Прямую трансляцию всего турнира, в том числе и боя Цзю — Спенсер можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Prime Video.

Букмекеры считают сына Константина Цзю явным фаворитом боя. На его победу можно поставить за 1.18. С коэффициентом 5.15 принимают пари на то, что сильнее окажется Спенсер. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.