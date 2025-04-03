«Динамо» Минск — ЦСКА: определён фаворит пятого матча серии

В четверг, 3 апреля, на льду стадиона «Минск-Арена» в Беларуси состоится пятый матч серии «Динамо» Минск — ЦСКА Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после четырёх встреч равный.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Беларуси. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа московского ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 — 31%. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68. Гол на первой минуте идёт за 12.5.