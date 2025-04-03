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«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз на матч 3 апреля

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз на матч 3 апреля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на пятый матч серии «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: обе забросят более 1.5 шайбы за 1.80.

2-2 в серии, минчане возвращаются домой. Поддержка домашних болельщиков и смена обстановки на привычную успокоят, приободрят и добавят уверенности. Кроме того, белорусский коллектив ещё с регулярки здорово смотрится дома. За 34 игры чемпионата набрал 45 очков, что лишь на два меньше, чем у замкнувшей тройку по этому показателю «Северстали».

«Динамо» в проигранных московских матчах даже на фоне прибавившего ЦСКА смотрелось классно. В первом матче хоккеисты из Беларуси нанесли столько же бросков в створ ворот, сколько и хозяева. А во втором даже перебросали соперника более чем в два раза. Самое главное — моменты создаются.

После двух небогатых на голы, но богатых на моменты матчей фортуна должна возвращать должок. На старте серии за две встречи минчане забросили суммарно 10 шайб, парочку спокойно оформят и теперь. С другой стороны, москвичи уже почувствовали вкус крови и теперь своё не отдадут. Так что ждём, что каждая команда забросит минимум две шайбы.

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