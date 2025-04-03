«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз на пятый матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на пятый матч серии «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.85.

В четвёртом матче получили повреждения Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. Так что превосходства нет ни у одной из сторон. Серия норовит затянуться до семи матчей. Силы равны, ничейный счёт в серии это подтверждает.

«Автомобилист» будет мотивирован исправиться за крупное поражение. Поможет поддержка родных болельщиков. Хотя первый матч серии, несмотря на поддержку, подопечные Заварухина проиграли — 1:4. Да и в регулярке у них лучше получалось цепляться за очки на выезде, действуя вторым номером.

Поэтому наиболее логичным вариантом для ставки видится ТБ 4.5 шайбы за 1.85. Только в двух из восьми предыдущих очных встреч соперники на двоих забросили меньше пяти шайб. Техничных исполнителей в составах соперников предостаточно. На двоих в регулярке забросили без малого 400 шайб, но и пропустили больше 300.

Располагает к большому количеству голов большая нагрузка на основных голкиперов — Тимура Билялова и Евгения Аликина. Но и дать перевести дух вратарям Анвар Гатиятулин и Николай Заварухин не могут. Последний пытался, однако потерпел фиаско. Так что снова ждём изобилия заброшенных шайб.