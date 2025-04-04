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«Пари НН» — «Оренбург»: определён фаворит матча РПЛ

«Пари НН» — «Оренбург»: определён фаворит матча РПЛ
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4 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Оренбург». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Пари НН» предлагается с коэффициентом 2.17, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Пари НН» — «Оренбург» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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