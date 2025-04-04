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«Пари НН» — «Оренбург»: прогноз на матч 4 апреля

«Пари НН» — «Оренбург»: прогноз на матч 4 апреля
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют за 1.77.

Никто в лиге не пропускает чаще «Оренбурга». В среднем за встречу в РПЛ он получает 1.9 мяча. «Пари НН» в этом плане недалеко ушёл. В среднем за матч в первенстве пропускает 1.8 гола. Однако Виктор Гончаренко озадачен другой проблемой. А именно — очень низкой результативностью команды. Меньше в стране забивают только «Факел» и махачкалинское «Динамо».

Нижегородцы делают успехи в аспекте создания моментов. С каждой новой встречей вариативности впереди становится больше. Всё портят невысокая скорость принятия решений и плохая реализация. И всё же можно заключить пари на то, что сыграет ставка «обе забьют». В букмекерских конторах на это идёт коэффициент 1.77.

Соперники друг друга стоят. Примечательно, что нижегородцы хуже всех в лиге выступают на своём поле, а оренбуржцы — в гостях. Встреча в первом круге завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гончаренко. Ну а в этот раз наверняка будет что-то подобное. Как минимум по одному голу стороны сумеют соорудить.

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