«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч

4 апреля состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге местный «Аугсбург» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 66% вероятности.

Победа «Аугсбурга» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Аугсбург» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.