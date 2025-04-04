Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч

«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч
Комментарии

4 апреля состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге местный «Аугсбург» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Материалы по теме
«Аугсбург» — «Бавария». Нет обороны? Ставь на Кейна!
«Аугсбург» — «Бавария». Нет обороны? Ставь на Кейна!

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 66% вероятности.

Победа «Аугсбурга» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Аугсбург» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Оренбург». Двое из ларца, одинаковых с лица
«Пари НН» — «Оренбург». Двое из ларца, одинаковых с лица
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android