«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Аугсбург» — «Бавария».

Ставка: обе забьют за 1.81.

Беспроигрышная серия «фуггеров» в Бундеслиге насчитывает уже 11 встреч. За этот период пропустили всего лишь три мяча. Отняли очки у «Фрайбурга» (0:0), «Лейпцига» (0:0), дортмундской «Боруссии» (1:0) и мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:0).

Идущий по пятам «Байер» не даёт мюнхенцам расслабляться. Отрыв от «фармацевтов» составляет шесть очков, не так уж много. Вскоре после встречи с «Аугсбургом» мюнхенцам предстоит сыграть с «Интером» в Лиге чемпионов. Компани необходимо грамотно распределить силы своих подопечных. Головной боли тренеру добавляют важные кадровые потери. В лазарете почти вся обойма защитников.

Приходится полагаться на мощность атаки, на талант Гарри Кейна. Благо, есть на что положиться. Англичанин принял непосредственное участие в 45 из 114 забитых «Баварией» мячей во всех турнирах (33 гола и 12 результативных передач). Оборона «Аугсбурга» сильно окрепла, но как минимум один гол мюнхенцы наверняка смогут оформить.

Заключить пари на то, что «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. В четырёх предыдущих встречах чемпионата Германии «Бавария» пропустила семь мячей, но и в ответ отправила девять. После поездки в Аугсбург ждём прибавления в обеих графах.