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«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Алхазова на матч АПЛ

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Алхазова на матч АПЛ
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.20.

«Главная, самая пышная вывеска АПЛ. «Тоттенхэм» в ставочном плане ассоциируется с обе забьют или верхом. Но мне кажется, в этом матче вся привычная схема с результативным, безбашенным «Тоттенхэмом» не сработает.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вспомним о календаре. «Челси» играет в Лиге конференций и играет своим четвёртым, пятым, шестым составом. У них же огромное количество игроков, и особых сложностей с физикой они там не испытывают благодаря ротации. У «Тоттенхэма» несколько иного уровня турнир – Лига Европы. И сейчас уплотняется расписание. Это последний шанс спасти сезон.

Ещё такая тенденция между этими командами – традиционно, при разных тренерах, в первом круге чёрт знает что происходит — 4:3, например, как в первом. Команды вкатывают сезон, пробуют себя и соперника на вкус, играют с удовольствием. А во втором круге обычно игра на результат, когда команды АПЛ предельно изнурены. Мы знаем, что у «Тоттенхэма» немало потерь, прежде всего в обороне. Эта проблема преследует их весь сезон.

Поэтому я бы здесь отдавал предпочтение «Челси», потому что команда Марески будет играть на результат. У них ставки высокие в АПЛ. Они ещё цепляются за Лигу чемпионов, которая сулит большие деньги. Это престиж и всё прочее. Поэтому чего-то бесшабашного, такой вот шибкой кавалерийской атаки я бы не ждал в этом матче.

Сделал бы аккуратную ставочку: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.20», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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