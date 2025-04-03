«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Челси» не проиграет и обе забьют за 1.73.

«Это лондонское дерби. «Челси» борется за место в топ-4 в зоне Лиги чемпионов, ну а «Тоттенхэм» в чемпионате уже ни за что не борется. «Тоттенхэм» отстал от зоны еврокубков на 13 очков. Единственная возможность «Тоттенхэма» попасть в еврокубки — это выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу чемпионов. Таким образом, может быть, удастся Постекоглу спастись от увольнения.

«Челси» не смог продлить свою выигрышную серию, проиграв в дерби «Арсеналу» перед паузой на матче сборных 0:1. До этого «Челси» выиграл четыре матча во всех турнирах. Два в чемпионате, два в Лиге конференций. Но с «Арсеналом» были проблемы, и, конечно, многие сравнивают форму Коула Палмера с той, что была в 24-м году. В 25-м году у Палмера только два гола и ни одной голевой передачи. Проблема с реализацией моментов. В общем, уверенности нет, плюс Палмер получил травму на тренировке. Но что к матчу с «Тоттенхэмом» он восстановится и должен сыграть.

«Тоттенхэм» в чемпионате в последний раз обыграл «Ипсвич». После этого проигрывали «Сити», играли вничью с «Борнмутом» и в прошлом туре уступили «Фулхэма». Да, в Лиге Европы «Тоттенхэм» прошел дальше.

Объективно во внутренних соревнованиях в этом сезоне в чемпионате и в Кубке Англии, Кубке Лиги «Тоттенхэм» ничего не добился. Хотя в Кубке Лиги были близки к тому, чтобы выйти в финал. За последние годы «Тоттенхэм» так плохо в чемпионате не выступал. В общем, критикуют Постекоглу справедливо.

«Челси» решает более серьезную задачу. «Челси» в чемпионате максимально мотивирован. Победу, наверное, не рискну взять победу, но возьму комбинированную ставку — 1Х и обе забьют за 1,73. Мне кажется, во-первых, игра должна быть результативной. Во-вторых, «Челси» все-таки дома проиграть не должен. Но у «Тоттенхэма», несмотря на все проблемы, атака все-таки сильная по именам. Ну, моменты они, я думаю, будут иметь», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».