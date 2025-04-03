«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 2.50.

«3 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги состоится очередное лондонское дерби с участием «Челси» и «Тоттенхэма». Хозяева поля идут на четвёртом месте с 49 очками: 14 побед, семь ничьих, восемь поражений, мячи 53–37, разность +16. По забитым — третий (совместно с «Арсеналом») показатель в АПЛ, по пропущенным — пятый.

На «Стэмфорд Бридж» «Челси» проиграл в нынешнем сезоне АПЛ всего дважды: в 1-м туре «Манчестер-Сити» 0:2 и в 18-м «Фулхэму» 1:2. После этой неудачи «Челси» не знает поражений в пяти домашних матчах подряд (одна ничья и четыре победы в последних четырёх играх).

«Тоттенхэм» занимает 14-е место с 34 очками: 10 побед, четыре ничьих, 15 поражений, мячи 55–43. По забитым — второй (совместно с «Манчестер-Сити») показатель в АПЛ, по пропущенным — 10-й. На выезде «шпоры» набрали 16 очков из 42 возможных. Это 15-й результат по итогам матчей в гостях.

В предыдущем, 29-м туре, перед международным перерывом «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Фулхэму» 0:2.

«Челси» для «Тоттенхэма» всегда считался крайне неудобным соперником, особенно на «Стэмфорд Бридж», где с сезона-1992/1993 (первого сезона Премьер-лиги) «шпоры» побеждали всего один раз. Даже у своего самого главного и непримиримого соперника — «Арсенала» — «Тоттенхэм» сумел выиграть на «Хайбери» и «Эмирейтс» трижды: два раза в АПЛ и один раз в Кубке Лиги.

В нынешнем сезоне соперники уже встречались 8 декабря в рамках 15-го тура АПЛ. Верх взял «Челси» в удивительно драматическом матче — 4:3, причём уже к 11-й минуте «шпоры» вели 2:0, но гости до перерыва отыграли один мяч, а во втором тайме забили ещё три, пропустив перед самым финальным свистком один от Сон Хын Мина. Ставим на победу «Челси» при том, что обе команды забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».