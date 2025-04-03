«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Челси» за 1.65.

«Челси» примет дома «Тоттенхэм» в 30-м туре чемпионата Англии. Не жду тут лёгкой игры для обоих соперников, но больше верю всё же в успех «синих».

«Челси» неудачно провёл последний матч перед паузой на игры сборных. Встреча в АПЛ была важной – с «Арсеналом». Сейчас они оба борются за попадание в Лигу чемпионов. У команды Марески ситуация, само собой, сложнее – она ещё может финишировать ниже топ-4. Но всё равно казалось, что определённые шансы у «пенсионеров» на успех будут. Однако они провалили встречу, уступили 0:1, хотя могли бы пропустить и больше.

Так прервалась серия из четырёх побед «Челси». Впрочем, сильно акцент на этой серии я бы не делал, соперники за этот период были не из самых сложных – в АПЛ «Лестер» и «Саутгемптон» (1:0 и 4:0), идущие в зоне вылета, а также в Лиге конференций «Копенгаген» (2:1 и 1:0).

Если же брать только Премьер-лигу, то за последнее время всё же клуб чаще терял очки, чем набирал их. Пока что он всё ещё идёт четвёртым в турнире, но отрыв от преследователей у него минимальный, один и два очка. Догнать же третий «Ноттингем Форест» будет сложно в ближайшее время – отставание насчитывает пять очков.

У «Тоттенхэма» сезон проходит намного лучше. О еврокубках сейчас клуб даже не задумывается. Через АПЛ он туда уже точно не попадёт. На данный момент с 34 очками «шпоры» занимают 13-е место, сильно отстают от топ-6. В последних турах команда Постекоглу только теряла очки – 0:1 от «Ман Сити», 2:2 с «Борнмутом» и 0:2 – с «Фулхэмом».

Как и «Челси», «Тоттенхэм» тоже участвует в еврокубке, только рангом выше – в Лиге Европы. В ней в 1/8 финала «шпоры» уже прошли АЗ, но тоже не без проблем – 0:1 и 3:1. В целом далеко не так много побед у клуба за последнее время. Особенно тяжело с сильными соперниками подопечным Постекоглу приходится.

Всё же я тут верю в успех «Челси». Клуб намного лучше проводит сезон, набирает больше очков, борется не просто за еврокубки, а за Лигу чемпионов. «Тоттенхэму» тяжело тут будет, пусть и разгромного проигрыша не жду», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».