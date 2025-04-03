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«Металлург» – «Авангард»: прогноз Николая Балмашнова на матч плей-офф КХЛ

«Металлург» – «Авангард»: прогноз Николая Балмашнова на матч плей-офф КХЛ
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Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (0) за 1.70.

«Пятый матч серии, в котором со счетом 3-1 ведут подопечные Ги Буше. Если в первом матче команда Андрея Разина сама оказалась не готова к такому «Авангарду», то два следующих матча закончились лишь в овертаймах, где шустрее и расторопнее всех оказался Владимир Ткачев (омский само собой).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лично я считаю, что в этих матчах удача однозначно не была на стороне магнитогорской дружины. Но в прошлом матче она плавно перешла на сторону «Металлурга» в третьем периоде. Команда Андрея Разина уступала в счете и свое слово сказал Никита Михайлис (набравший 300 очков в КХЛ), а затем победную шайбу забил Люк Джонсон (его неудачный выброс шайбы прямо на клюшку Ткачева стоил магнитогорцам победы в овертайме).

«Металлург» по-прежнему стоит на краю пропасти, но действующий чемпион показал характер и то, что он готов биться до конца! Сегодня трибуны должны стать шестым полевым и помочь коллективу Андрея Владимировича сократить счет в этой непростой серии! Прогноз: победа «Металлурга» в основное время матча с форой (0)», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».

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