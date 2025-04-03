«Металлург» – «Авангард»: прогноз Николая Балмашнова на матч плей-офф КХЛ

Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (0) за 1.70.

«Пятый матч серии, в котором со счетом 3-1 ведут подопечные Ги Буше. Если в первом матче команда Андрея Разина сама оказалась не готова к такому «Авангарду», то два следующих матча закончились лишь в овертаймах, где шустрее и расторопнее всех оказался Владимир Ткачев (омский само собой).

Лично я считаю, что в этих матчах удача однозначно не была на стороне магнитогорской дружины. Но в прошлом матче она плавно перешла на сторону «Металлурга» в третьем периоде. Команда Андрея Разина уступала в счете и свое слово сказал Никита Михайлис (набравший 300 очков в КХЛ), а затем победную шайбу забил Люк Джонсон (его неудачный выброс шайбы прямо на клюшку Ткачева стоил магнитогорцам победы в овертайме).

«Металлург» по-прежнему стоит на краю пропасти, но действующий чемпион показал характер и то, что он готов биться до конца! Сегодня трибуны должны стать шестым полевым и помочь коллективу Андрея Владимировича сократить счет в этой непростой серии! Прогноз: победа «Металлурга» в основное время матча с форой (0)», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».