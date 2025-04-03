«Металлург» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.30.

«После четвёртой игры, где «Магнитка» совершила настоящий подвиг и спасла почти проигранный матч в концовке, психологическое преимущество на стороне чемпионов. Они выглядели ничем не хуже «Авангарда» во всех матчах серии. Им наконец-то повезло. Они сумели «придушить» большую часть лидеров омской команды, причём на омском же льду.

Наконец «ястребы» показали чисто ментальную слабину. Во вторник они показали: даже ведя 3-0 в серии, сибирский клуб серьёзно побаивается «Металлурга». Ничем иным не объяснить попытку команды, ведущей всего в одну шайбу, уйти в глухую оборону. Это у «Авангарда» не получилось, что было предсказуемо. Подопечные Разина снова выйдут на лёд без права на ошибку, но для них это скорее плюс. Прибавьте фактор родной арены и воодушевление после чудесного спасения на финише предыдущей встречи. Хороший повод поставить на «Магнитку». И на тотал больше пяти шайб. Ну не может этот карнавал с обилием моментов, нереализованных обоими соперниками, продолжаться и в пятой игре серии», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».