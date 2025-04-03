Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч первого раунда плей-офф КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч первого раунда плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.60.

«Действующий чемпион избежал сухого поражения в первом раунде плей-офф, сумев вырвать победу в Омске в четвёртом матче. Однако отыграться с 0-3 в серии «Металлургу» не удастся. Во вторник «Авангард» слишком рано сосредоточился на удержании минимального преимущества (1:0), а «Магнитка» продолжала давить. После того как счёт сравняли, омичи не успели перестроиться. Но эта победа для «Металлурга» вряд ли изменит общий расклад.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
1 : 0
Авангард
Омск

«Авангард» выглядит сильнее и лучше готов к плей-офф. В потрясающей форме защитник Семён Чистяков, который набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах. Владимир Ткачёв, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы, уже успел забить два победных гола. Вратарь Никита Серебряков демонстрирует надёжную игру в ключевые моменты.

У «Магнитки» же козырей нет. Данила Юров после операции пока явно не в форме. Роман Канцеров потерялся, Денис Зернов также не показывает свой лучший хоккей. Кроме того, у команды Андрея Разина серьёзные проблемы в реализации большинства.

Ги Буше и его команда выглядят предпочтительнее по всем параметрам и, скорее всего, закроют серию уже в четверг», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс на Кубок Гагарина: «Автомобилист» и «Ак Барс» тут надолго, ЦСКА — не факт
Экспресс на Кубок Гагарина: «Автомобилист» и «Ак Барс» тут надолго, ЦСКА — не факт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android