«Металлург» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.60.

«Действующий чемпион избежал сухого поражения в первом раунде плей-офф, сумев вырвать победу в Омске в четвёртом матче. Однако отыграться с 0-3 в серии «Металлургу» не удастся. Во вторник «Авангард» слишком рано сосредоточился на удержании минимального преимущества (1:0), а «Магнитка» продолжала давить. После того как счёт сравняли, омичи не успели перестроиться. Но эта победа для «Металлурга» вряд ли изменит общий расклад.

«Авангард» выглядит сильнее и лучше готов к плей-офф. В потрясающей форме защитник Семён Чистяков, который набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах. Владимир Ткачёв, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы, уже успел забить два победных гола. Вратарь Никита Серебряков демонстрирует надёжную игру в ключевые моменты.

У «Магнитки» же козырей нет. Данила Юров после операции пока явно не в форме. Роман Канцеров потерялся, Денис Зернов также не показывает свой лучший хоккей. Кроме того, у команды Андрея Разина серьёзные проблемы в реализации большинства.

Ги Буше и его команда выглядят предпочтительнее по всем параметрам и, скорее всего, закроют серию уже в четверг», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».