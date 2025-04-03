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«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 3 апреля

«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 3 апреля
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.01.

«Каким бы оглушительным ни выглядел разгром «Автомобилиста» в четвёртом матче, для хозяев в серии отнюдь ничего не потеряно. Заварухину надо прекратить эксперименты с рокировкой вратарей. И вправить мозги своей обороне, которая во вторник допускала ошибки, недопустимые даже в регулярном чемпионате.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет сомнений в том, что главный тренер уральской команды уже сделал и то, и другое. Поэтому в преддверии пятого матча напрашивается ставка на минимальную победу «Автомобилиста». Сидеть в окопах они умеют лучше, чем команда Гатиятулина. И, конечно, не рискуйте, не ожидайте результативного хоккея. Четыре гола на двоих – максимум для пятого матча этой серии», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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