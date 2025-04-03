«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 3 апреля

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.01.

«Каким бы оглушительным ни выглядел разгром «Автомобилиста» в четвёртом матче, для хозяев в серии отнюдь ничего не потеряно. Заварухину надо прекратить эксперименты с рокировкой вратарей. И вправить мозги своей обороне, которая во вторник допускала ошибки, недопустимые даже в регулярном чемпионате.

Нет сомнений в том, что главный тренер уральской команды уже сделал и то, и другое. Поэтому в преддверии пятого матча напрашивается ставка на минимальную победу «Автомобилиста». Сидеть в окопах они умеют лучше, чем команда Гатиятулина. И, конечно, не рискуйте, не ожидайте результативного хоккея. Четыре гола на двоих – максимум для пятого матча этой серии», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».