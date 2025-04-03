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«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч первого раунда плей-офф КХЛ

«Спартак» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч первого раунда плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 3.35.

«Во вторник «Северсталь» взяла пример с «Магнитки». А именно – точно так же продемонстрировала, как эффективно может преобразиться команда, прижатая к стенке. Встав на грань вылета из плей-офф, вологодские металлурги начали бережнее относиться к своим моментам, забивать тогда, когда это нужно. А главное – показали, что умеют спокойно и уверенно удерживать победный счёт.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака», наоборот, всё больше причин занервничать. Загидулин показал, что неспособен быть вратарём-стеной на постоянной основе. Первое звено не может проснуться с самого старта серии, причём тот же Голдобин вообще от игры к игре выглядит всё хуже. Кризис идей в большинстве, дефицит кубкового опыта у большинства хоккеистов основного состава. Команда Жамнова может запросто перегореть перед своими трибунами и позволить сопернику забить три-четыре гола уже в первые 30 минут встречи. И отыграть фору будет гораздо труднее, чем в первом матче серии. Заманчиво было бы ставить на победу «Северстали». И на результативный хоккей минимум с шестью забитыми», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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