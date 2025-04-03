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«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Беларуси
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.12.

«Несмотря на то что счёт в серии 2-2, по игре минское «Динамо» смотрится гораздо сильнее соперника. Четвёртая встреча была выиграна армейцами только благодаря супербенефису вратаря, отбившего 47 бросков и позволившего себе пропустить лишь однажды, да и то при 2:0 в пользу его команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Большинству игроков белорусского клуба не хватает ни победной психологии, ни кубкового опыта. Но плюс в том, что и то, и другое – дело наживное. Другой плюс от двух поражений в Москве – команда Квартальнова на своей шкуре почувствовала, какие ошибки и недочёты становятся роковыми в плей-офф. Подтянув собственные слабые стороны, динамовцы вновь превратятся в фаворитов серии. Да и эмоции, которых даст минский 15-тысячник, будут хозяевам скорее в плюс. Советовал бы ставить на победу белорусов. И тотал больше пяти шайб – в то, что Просветов второй раз подряд сыграет выше всяких похвал, верится с трудом», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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