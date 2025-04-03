«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Беларуси

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.12.

«Несмотря на то что счёт в серии 2-2, по игре минское «Динамо» смотрится гораздо сильнее соперника. Четвёртая встреча была выиграна армейцами только благодаря супербенефису вратаря, отбившего 47 бросков и позволившего себе пропустить лишь однажды, да и то при 2:0 в пользу его команды.

Большинству игроков белорусского клуба не хватает ни победной психологии, ни кубкового опыта. Но плюс в том, что и то, и другое – дело наживное. Другой плюс от двух поражений в Москве – команда Квартальнова на своей шкуре почувствовала, какие ошибки и недочёты становятся роковыми в плей-офф. Подтянув собственные слабые стороны, динамовцы вновь превратятся в фаворитов серии. Да и эмоции, которых даст минский 15-тысячник, будут хозяевам скорее в плюс. Советовал бы ставить на победу белорусов. И тотал больше пяти шайб – в то, что Просветов второй раз подряд сыграет выше всяких похвал, верится с трудом», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».