«Сент-Луис» — «Питтсбург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Сент-Луис» – «Питтсбург».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 1.90.

«Сент-Луис» набрал потрясающую форму, одержав 10 побед подряд. За этот отрезок команда переиграла соперников с общим счётом 41-14, пропустив не более двух голов в девяти матчах и не более одного – в семи из них. Такой результат заслуженно закрепил «Блюз» в зоне плей-офф. Особенно впечатляет игра Роберта Томаса – за последние пять встреч он набрал 12 очков. Пока конкуренты теряли очки, «Сент-Луис» сделал рывок вперёд. И у него есть все шансы довести победную серию до 11 матчей.

«Питтсбург» – не тот соперник, который сейчас способен серьёзно навязать борьбу. Хотя март для «Пингвинз» сложился не так уж плохо – шесть побед в последних 10 матчах. Это достойный результат для команды, которая, вероятно, останется за бортом плей-офф. Лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби продолжает удивлять – он набирает очки уже 10 игр подряд. Недавно он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 1+ очком за игру (20 против 19).

Тем не менее против мощного «Сент-Луиса», да ещё и на его льду, «пингвинам» будет сложно», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».