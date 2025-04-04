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«Дженоа» — «Удинезе»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Дженоа» — «Удинезе»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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4 апреля в матче 31-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет приблизительно 38% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

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