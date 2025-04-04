«Дженоа» — «Удинезе»: прогноз на матч в Генуе

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Дженоа» — «Удинезе».

Ставка: «Удинезе» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.12.

Генуэзцы расположились на 12-й строчке. Подняться выше с их результативностью будет весьма проблематично. С «Удинезе» совсем другая история. Команда набрала отличный ход. «Маленькие зебры» проиграли всего-навсего 4 из 14 предыдущих матчей чемпионата Италии. Причём не все поражения закономерны. Где-то просто немного не хватило везения.

Руньяич превосходно организовал игру «Удинезе». Каждый игрок, в частности экс-футболист московского ЦСКА Яка Бийол, отменно выполняет свои обязанности и в случае необходимости помогает партнёрам по команде. Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 2.5 мяча, можно за 2.12.

У «маленьких зебр» тоже надёжная оборона и не хватает мощи в атаке. Ни в одном из пяти предыдущих матчей чемпионата Италии не забили больше одного гола, но и сами за этот период пропустили только четыре мяча. Как мы помним, два из них — от могучего «Интера». Очень маловероятно, что поездка в Геную порадует результативностью.