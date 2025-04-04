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Стали известны шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в игре с «Чикаго»

Стали известны шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в игре с «Чикаго»
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В субботу, 5 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.51, что приблизительно составляет 65% вероятности.

Победа «Чикаго Блэкхоукс» по итогам трёх периодов оценивается в 5.10 — 18% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.20.

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 11.0. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин находится в двух шайбах от повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Ставки на гол Овечкина принимаются за 1.80, вероятность дубля оценивается в 4.50.

Если Александр оформит хет-трик и превзойдёт рекорд Гретцки, зайдёт коэффициент 12.0.

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