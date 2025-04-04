«Вашингтон» — «Чикаго»: букмекеры оценили шансы команд

В субботу, 5 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.51, что приблизительно составляет 65% вероятности.

Победа «Чикаго Блэкхоукс» по итогам трёх периодов оценивается в 5.10 — 18% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 5.20 (17%). Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 11.0.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.