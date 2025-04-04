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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ
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5 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Зенит» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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