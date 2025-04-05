«Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз на матч НХЛ 5 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго».

Ставка: «Вашингтон» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.17.

«Кэпиталз» входят в топ-10 по количеству набранных очков на домашнем стадионе, забросили 142 шайбы за 38 матчей и выиграли шесть из семи прошлых встреч. А «Чикаго Блэкхоукс» — явный аутсайдер лиги по многим параметрам.

Чикагская команда занимает предпоследнее место в сводной таблице НХЛ и демонстрирует соответствующие результаты. Одна-единственная победа в 12 последних матчах регулярки? Да, это про чикагцев. Больше них в этом сезоне пропускают только две команды, зато есть относительно неплохая атака, которая немало забивает.

У потерявшего стабильность «Вашингтона» это должно вызывать некоторые опасения. С другой стороны, яркая и стабильная атака во главе с Овечкиным пока держит марку. На таком фоне победа хозяев через тотал больше 5.5 шайбы просится сама собой. Причём гол капитана тоже имеет место быть. А может, сразу три — и на трон?