Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз на матч НХЛ 5 апреля

«Вашингтон» — «Чикаго»: прогноз на матч НХЛ 5 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго».

Ставка: «Вашингтон» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.17.

«Кэпиталз» входят в топ-10 по количеству набранных очков на домашнем стадионе, забросили 142 шайбы за 38 матчей и выиграли шесть из семи прошлых встреч. А «Чикаго Блэкхоукс» — явный аутсайдер лиги по многим параметрам.

Чикагская команда занимает предпоследнее место в сводной таблице НХЛ и демонстрирует соответствующие результаты. Одна-единственная победа в 12 последних матчах регулярки? Да, это про чикагцев. Больше них в этом сезоне пропускают только две команды, зато есть относительно неплохая атака, которая немало забивает.

У потерявшего стабильность «Вашингтона» это должно вызывать некоторые опасения. С другой стороны, яркая и стабильная атака во главе с Овечкиным пока держит марку. На таком фоне победа хозяев через тотал больше 5.5 шайбы просится сама собой. Причём гол капитана тоже имеет место быть. А может, сразу три — и на трон?

Материалы по теме
Идеальный матч, чтобы Овечкин побил рекорд. «Вашингтон» не заметит «Чикаго»
Идеальный матч, чтобы Овечкин побил рекорд. «Вашингтон» не заметит «Чикаго»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android