«Локомотив» — «Зенит»: букмекеры спрогнозировали счёт матча

5 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.30). Победа «Зенита» 1:0 идёт за 8.30, на точный счёт 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака выставлен коэффициент 8.70.