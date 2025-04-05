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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.

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Петербуржцы нестабильны. Выиграли только два из шести предыдущих матчей чемпионата России. Помимо «Рубина», победили скромненький «Факел» (2:0). Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

Михаил Боярский пообещал, что съест свою шляпу, если «Зенит» станет чемпионом. Тоже самое он планировал сделать в 2021 году, если сборная России выиграет чемпионат Европы. Есть ли поводы переживать за неотъемлемую часть образа?

Яснее станет после встречи с «Локомотивом», которую могут пропустить Максим Глушенков и Нино. Они получили повреждения в матче с «Рубином». Тем временем голевая засуха Александра Соболева в РПЛ длится уже без малого год. Далеко не факт, что у Семака получится перехитрить Галактионова.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.83. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие – со счётом 1:1. Результативность у соперников отличная. На двоих в текущем розыгрыше РПЛ забили уже больше 80 мячей. Ну-ка, покажите как надо! Матчи с такими интересными вывесками должны дарить зрителям голевой праздник.

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