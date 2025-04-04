«Пари НН» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

«23-й тур РПЛ стартует в Нижнем Новгороде матчем хозяев с «Оренбургом». Теоретически, конечно, гости могут сохранить место в лиге, но практически это невозможно. Учитывая их график игр, ну вот где можно взять очки? Соглашусь, что дома с «Махачкалой», «Химками» и, возможно, на выезде с «Крыльями» и «Рубином» в последнем туре. Но в этом матче они точно уедут домой без очков.

«Пари НН» — 13-й в таблице. И этот матч для них также архиважен, ведь дома у них остались команды, с которыми они борются за «место под солнцем» — это «Оренбург», «Ахмат», «Крылья» и «Факел».

По моему мнению, будет очень сложная, вязкая игра. Возможно, даже «битва». После трёх поражений подряд команда Виктора Гончаренко обязана побеждать. В этих матчах хозяева ушли с поля без забитых мячей, с организацией голевых моментов у них большие проблемы — всего 17 забитых голов.

Матч первого круга закончился победой «Нижнего» 2:1. И есть такое подозрение, что всё решит в этой игре один забитый мяч. Поэтому можно рассмотреть победу хозяев за 2.17. Но я склоняюсь к варианту «тотал в матче меньше 2.5 гола» за 1.86», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».