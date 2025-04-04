Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

«Пари НН» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

«23-й тур РПЛ стартует в Нижнем Новгороде матчем хозяев с «Оренбургом». Теоретически, конечно, гости могут сохранить место в лиге, но практически это невозможно. Учитывая их график игр, ну вот где можно взять очки? Соглашусь, что дома с «Махачкалой», «Химками» и, возможно, на выезде с «Крыльями» и «Рубином» в последнем туре. Но в этом матче они точно уедут домой без очков.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» — 13-й в таблице. И этот матч для них также архиважен, ведь дома у них остались команды, с которыми они борются за «место под солнцем» — это «Оренбург», «Ахмат», «Крылья» и «Факел».

По моему мнению, будет очень сложная, вязкая игра. Возможно, даже «битва». После трёх поражений подряд команда Виктора Гончаренко обязана побеждать. В этих матчах хозяева ушли с поля без забитых мячей, с организацией голевых моментов у них большие проблемы — всего 17 забитых голов.

Матч первого круга закончился победой «Нижнего» 2:1. И есть такое подозрение, что всё решит в этой игре один забитый мяч. Поэтому можно рассмотреть победу хозяев за 2.17. Но я склоняюсь к варианту «тотал в матче меньше 2.5 гола» за 1.86», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Пари НН» — «Оренбург». Двое из ларца, одинаковых с лица
«Пари НН» — «Оренбург». Двое из ларца, одинаковых с лица
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android