«Пари НН» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.76.

«Показалось, что после зимней паузы «Пари НН» сможет проявить себя по весне. Началось всё с домашней победы над «Акроном», где нижегородцы уверено забрали победу, даже несмотря на минимальное итоговое преимущество в счёте. Дальше команду Гончаренко ждал выезд в Краснодар. 0:3 от коллектива Мурада Мусаева нельзя назвать катастрофой, всё-таки лидер РПЛ. А дальше в волжском противостоянии уступили «Рубину» 0:1, что плохо, но не стыдно. А вот в прошедшем туре «Пари НН» ездил в гости к «Химкам» и 0:2 с прямым конкурентом в борьбе за выживание — уже плохо. Сейчас нижегородцы на 13-й строчке в зоне стыков, но ещё пара неудач — и всё может стать ещё хуже.

«Оренбург» — главный аутсайдер нынешнего розыгрыша чемпионата России. Команда Владимира Слишковича уже давно замыкает турнирную таблицу, а в активе после 22 туров всего две победы и пять ничьих. Да и весной в четырёх турах три поражения, но от «Динамо», «Ростова» и «Спартак». Куда важнее, что в четвёртой весенней игре оренбуржцы обыграли прямого конкурента «Факел». Сейчас до спасения команде Слишковича 10 очков, а до стыков 8, но за оставшееся время ещё можно зацепиться.

Еще недавно казалось, что «Оренбургу» в этом сезоне ничего помочь не может, но победа над воронежцами вселила лучи надежды в поклонников. Теперь им предстоит ещё один матч с прямым конкурентом, «Пари НН», который и сам не очень стабилен в этом сезоне. Команда Слишковича обязана играть на победу, но главное — она не может проиграть, иначе расстояние до стыков может увеличиться до колоссального», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».