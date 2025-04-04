«Аугсбург» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 3.5 за 2.14.

«Аугсбург» и «Бавария» сыграют в 28-м туре Бундеслиги. «Аугсбург» сенсационно стремится в еврокубки. У «Аугсбурга», возможно, лучшая защита в Бундеслиге. Клуб очень мало пропускает. Это строго оборонительная команда, которая играет незрелищно, но при этом умеет компактно защищаться, закрываться, убегать в контратаки, и очень часто в матчах с участием «Аугсбурга» проходит низкий тотал голов.

«Бавария» стремится к чемпионству. Она, я думаю, почти чемпион Бундеслиги. Шестиочковый отрыв от «Байера». «Бавария» на выходных обыграла «Санкт-Паули» 3:2. По счёту, кажется, трудная победа, но по делу. В общем, я бы не сказал, что был сверхсложный матч для «Баварии», бывали и сложнее. Хотя определённые проблемы у мюнхенцев возникли, но они победили по делу.

И вот выезд в Аугсбург. Это баварское дерби, и «Бавария» может помучиться в позиционной атаке, потому что «Аугсбург» грамотно закроется. Важно, конечно, в таких матчах против закрытых соперников, играющих, защищающихся низким блоком, забить быстрый гол постараться. Но я думаю, что здесь суперрезультативной игры, скорее всего, не получится. Потому что, повторюсь, «Аугсбург» вообще мало очень пропускает и пространство «Баварии» не даст.

Поэтому я возьму такую комбинированную ставку. Я думаю, «Бавария» все равно победит. Комбинированная ставка — победа «Баварии» и общий тотал голов меньше 3.5. В этом матче, мне кажется, такая ставка пройдёт. И коэффициент 2.14», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».