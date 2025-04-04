«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 2.15.

«Йесс Торуп пришёл в «Аугсбург» по ходу прошлого сезона, и задача была не вылететь. С ней датчанин уверенно справился, его команда финишировала на 11-й позиции и со светлым будущим смотрела в нынешний сезон. И всё шло неплохо, но зимой Рубен Варгас ушёл в «Севилью», где играет здорово, и, казалось, «Аугсбург» может и посыпаться, скамейка совсем недлинная. Однако в 2025 году у команды Торупа лишь одна осечка в Бундеслиге и серия из 11 матчей без поражений при шести победах и пяти ничьих, что позволяет идти на восьмом месте в трёх очках от зоны еврокубков.

«Бавария» имеет отрыв в шесть очков в Бундеслиге, но расслабляться рано. На этой неделе «Байер» вылетел из Кубка Германии, теперь команда Алонсо будет сосредоточена только на преследовании коллектива Венсана Компани. Да и сама «Бавария» в последних трёх турах дважды теряла очки. Сначала проиграла «Бохуму», а затем — ничья 1:1 в Берлине. Уже на следующей неделе мюнхенцы возвращаются в Лигу чемпионов, где в четвертьфинале их ждёт итальянский «Интер». Лёгкой прогулки ждать не стоит, особенно с учётом травмы «Баварии» в оборонительной линии.

В последние годы матчи между «Аугсбургом» и «Баварией» получаются с большим количеством голов. Мюнхенцы в последних пяти играх со своими соседями забили 19 мячей, но при этом и пропустили восемь. Если учесть, что начинаются решающие матчи в Лиге чемпионов, команда Компани не имеет права допускать осечки в Бундеслиге», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».