Букмекеры оценили шансы «Краснодара» победить «Акрон»

5 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Акрон». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.47, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 7.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — «Акрон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.