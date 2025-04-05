«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

5 апреля в матче 30-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Валенсию». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 76% вероятности.

Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Валенсия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.