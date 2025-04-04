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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.26.

«Команда Виктора Козлова в предыдущие два года неизменно вылетала уже в первом раунде. Психология – её слабая сторона, что видно и в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Какой бы безыскусной ни смотрелась «Сибирь» — а приехав к ней в гости, уфимцы отвратительно сыграли в атаке и по делу проиграли две встречи подряд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Потряхивать их будет и теперь. Проблемы с реализацией, проблемы спецбригад, нервное поведение главных звёзд на льду и вне льда. Так что разгромной победы от «Салавата» ждать не стоит. Четыре гола на двоих видятся максимум результативности для этой встречи. Хозяева всё равно выглядят фаворитами – но главным образом потому, что команда Епанчинцева вряд ли сумеет показать идеальную дисциплину в третий раз подряд. В серии 2-2, игроки не роботы и могут начать ошибаться. И тогда скажется уфимское преимущество в классе хоккеистов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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