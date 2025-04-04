«Трактор» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина в Челябинске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: победа «Трактора» за 1.60.

«Если сегодня «Трактор» опять напропускает глупых шайб и не отыграет их, то как минимум иностранного тренера Гру с иностранным вратарём Фукале можно будет выгонять, не дожидаясь окончания серии. Думаю, что и эти канадцы, и русские хоккеисты челябинского клуба понимают, что права на ошибку у них больше нет. Текущий счёт в серии 2-2 уже выглядит перебором, если учитывать разницу соперников в классе.

Но в очередной сенсационный исход не верится вообще. Ведь в среду «Адмирал» находился в идеальных для себя условиях – дома вёл в счете с преимуществом в две шайбы. А в итоге уступил 3:7. Уж если не брать своё в таких встречах, как можно претендовать на успех в противостоянии с намного более мощным составом соперника? Уральцы должны спокойно, без особого форса в атаке (пять шайб на двоих – максимум, что увидят зрители) брать свою победу. А нервы и валидольные погони останутся на воскресный гостевой матч», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».